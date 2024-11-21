Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, core çalışmalarıyla başlayıp saha çalışmalarıyla devam etti.

21.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FENERBAHÇE, Süper Lig 13'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jose Mourinho, Kayserispor, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.