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Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, takımı havalimanında çiçeklerle karşıladı ve otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Maç yarın saat 17:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri\'ye geldi
19.12.2023 - 19:01,
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Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17: 50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17: 00'de başlayacak.

Kaynak: DHA
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