Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri\'ye geldi

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17: 50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17: 00'de başlayacak.