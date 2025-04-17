Fenerbahçe-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Oğuzhan Çakır'a bu maçta Furkan Ürün ve Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Alper Akarsu görevlendirildi. Bu sezon 18 Süper Lig maçında düdük çalan Balıkesir Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecekken, Fenerbahçe'nin isi üçüncü maçını yönetecek. - KAYSERİ