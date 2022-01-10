Üye Girişi
Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

10.01.2022 21:51
Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

Adana Demirspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 29'da Valencia'nın penaltı golüyle perde açıldı. 34'te Gökhan İnler şık golle skoru eşitledi. 46'da Belhanda galibiyet golünü kaydetti. Fenerbahçe için ligin ikinci yarısında hiçbir şey değişmedi. Başkan Ali Koç maç boyunca istifaya davet edildi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya güzel başlama umuduyla giren Fenerbahçe yine başa döndü. Teknik direktörsüz Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Adana Demirspor'a diş geçiremedi. Fenerbahçe'nin skor dışında ortaya koyduğu futbol da hayli etkisizdi.

Fenerbahçe'nin kabusu bitmiyor! Sarı-Lacivertliler, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar, ikinci yarıda stadı 'Ali Koç istifa' tezahüratıyla inletti. Yayıncı kuruluş sesi kısmak için uğraşsa da Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çok büyük oldu.

"2 HAFTAYA BİTEBİLİR"

Karşılaşmadan önce Başkan Ali Koç'un hoca konusu hakkında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Ali Koç, "2 haftaya belli olabilir. Büyük isim getirmek öyle kolay değil. Zoom görüşmesiyle olmuyor bu işler. Seyahatlerime yarın başlıyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor


Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
21:51 Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu
21:50 Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
21:34 Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler
21:33 Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini yanlışlıkla öldürdü
21:25 Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi
21:13 Kulübe altın çağını yaşatan isim de istifa etti!
20:53 Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı
20:47 Fenerbahçe kalesine attığı füze Tüm Türkiye'nin dilinde
20:18 Fenerbahçeliler yeni hocayı biraz daha bekleyecek!
19:51 Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Hemen şifrenizi değiştirin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 21:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement