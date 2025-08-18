Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor.
Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.
