Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor
18.08.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi en geç yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyor. Kulüp Başkanı Ali Koç, bugün Benfica ile görüşme gerçekleştirerek son pürüzleri gidermeye çalışacak. Transferin en geç yarın akşama kadar tamamlanması hedefleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor.

YARIN AKŞAMA KADAR BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.

ALİ KOÇ BENFICA İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • pro oyuncu:
    Kerem'i yakın çevresinde bilgi Fenerbahçe çok para verdiği için tercih ettim 0 0 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Yalan haber kerem'in transferi iptal oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.