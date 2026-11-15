Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı hazırlığını milli oyuncular olmadan sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, milli oyuncuların katılmadığı idman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarını 17 Kasım Salı günü sürdürecek.