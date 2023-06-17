Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonu karıştırdı! Apar topar aşağı indi

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında kongre üyesi Mehmet Seyfettin Gürel'in yaptığı konuşma büyük tepki çekti.

"KİMSE SANA BURADA OPERASYON ÇEKEMEZ"

Kürsüye çıkan Gürel yaptığı konuşmada, "Uğur Dündar görevini bırakmayacaksın. Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan buradan gitmeyeceksin. Kimse sana burada operasyon çekemez. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'a haksızlık ediyor." dedi. Bu sözleri sonrası salonda büyük bir uğultu yükseldi.

"ARKADAŞLAR OLAYIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

Sözlerine, "Daha önce de Aziz Yıldırım'a Ali Şen'e haksızlık ettik. Arkadaşlar olayın farkında değilsiniz." dedikten sonra salondan "Her zaman her yerde en büyük Fener" tezahüratları yükselirken, ıslıklamalar devam etti. Salondaki uğultular yükselince Gürel, konuşmasının tamamını yapamadan teşekkür ederek kürsüden indi.