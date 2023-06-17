Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında kongre üyesi Mehmet Seyfettin Gürel'in yaptığı konuşma büyük tepki çekti.
Kürsüye çıkan Gürel yaptığı konuşmada, "Uğur Dündar görevini bırakmayacaksın. Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan buradan gitmeyeceksin. Kimse sana burada operasyon çekemez. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'a haksızlık ediyor." dedi. Bu sözleri sonrası salonda büyük bir uğultu yükseldi.
Sözlerine, "Daha önce de Aziz Yıldırım'a Ali Şen'e haksızlık ettik. Arkadaşlar olayın farkında değilsiniz." dedikten sonra salondan "Her zaman her yerde en büyük Fener" tezahüratları yükselirken, ıslıklamalar devam etti. Salondaki uğultular yükselince Gürel, konuşmasının tamamını yapamadan teşekkür ederek kürsüden indi.
Son Dakika › Spor › Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonu karıştırdı! Apar topar aşağı indi - Son Dakika