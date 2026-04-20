Fenerbahçe Konyaspor ile Kupa Mücadelesinde
20.04.2026 10:09
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a konuk oluyor. Yarı finale yükselebilir.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi. Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.

Kupada 4. randevu

Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Konyaspor'un kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bir sonraki turda Muş Spor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, daha sonra sırasıyla Bodrum FK'yı 2-1, Aliağa Futbol'u 5-0, Eyüpspor'u 1-0 da mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

