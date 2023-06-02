Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler - Son Dakika
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Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler

Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler

02.06.2023 16:28

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi öncesi ortak yemek teklifini geri çevirdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada şampiyonluk nedeniyle rakibini alkışlaması beklenmiyor.

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Dursun Özbek'in yaptığı teklifi, Ali Koç reddetti.

FENERBAHÇE YEMEK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camiaya yemek teklifi götürdü. Ancak bu teklif, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından reddedildi.

GALATSARAY'I ALKIŞLAMAYACAKLAR

Pazar günü şampiyon unvanıyla Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray'ın sarı-lacivertli futbolcular tarafından alkışlanıp alkışlanmayacağı da büyük merak konusuydu. Fenerbahçeli futbolcuların rakiplerini alkışlaması beklenmiyor.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler - Son Dakika
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