MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Dursun Özbek'in yaptığı teklifi, Ali Koç reddetti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camiaya yemek teklifi götürdü. Ancak bu teklif, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından reddedildi.
Pazar günü şampiyon unvanıyla Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray'ın sarı-lacivertli futbolcular tarafından alkışlanıp alkışlanmayacağı da büyük merak konusuydu. Fenerbahçeli futbolcuların rakiplerini alkışlaması beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler - Son Dakika