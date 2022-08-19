Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli dava - Son Dakika
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Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli dava

19.08.2022 18:24
Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli dava

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011'de başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli tam yargı...

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011'de başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli tam yargı davası açıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na karşı 19 Ağustos 2022 tarihinde, İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açmıştır. Tüm kamuoyuna bildiririz."


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na itibarının iadesi talepli dava - Son Dakika

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