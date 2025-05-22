Fenerbahçe Kulübü\'nden Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesine dair açıklama

MetinAliFeyyaz:

en bitik halimizle bile biçok başkan değiştirdik, isyan ettik derbiler kupalar kazandık. bu fb camiası akıllanmaz. sanki şirket ortakları buluşmuş da sahibi oldukları şirket için karar alacaklar :D bi de resmi açıklama yapılması kurumsallıktan o kadar uzak ki...