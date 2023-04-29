Fenerbahçe üyesi Aziz Zeybek Divan Kurulu'ndan seslendi! "TFF'den adalet beklemek Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir"

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçı öncesinde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı, TFF ve MHK hakkında sert açıklamalar yaptı. Söz alan üyeleden Aziz Aybek, kürsüde verdiği örnekle duyanları hayrete düşürdü.

"ATAMAYLA GELDİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin atamayla göreve geldiğini söyleyen Aybek, "Atamayla gelenler ne yapar? Verilen direktifi uygular. Son dönemde hakem hatalarına baktığımızda bunlar önümüze net şekilde çıkıyor" dedi.

SKANDAL BÜLENT ERSOY BENZETMESİ

TFF'nin adalet getiremeyeceğini söyleyen Aybek, Bülent Ersoy örneğiyle salonu buz kestirdi. Aybek, "Federasyon gitmiş. Buradan adalet beklemeyelim. Buradan adalet beklemek, Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir" dedi.