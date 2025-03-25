Fenerbahçe Kupa Voley'de 5. Şampiyonluğunu Kazandı

- Erkekler Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe kupasını aldı

Fenerbahçe, Kupa Voley'de 5. kez şampiyon

RİZE - Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştığı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü finali sonrası kupasına kavuştu.

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupa kaldırdı. AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana kupasını Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.

5. kez şampiyonluğa ulaştı

Kupanın sarı-lacivertli oyuncuların ellerinde yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşanırken, takım şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı. AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.