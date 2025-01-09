Fenerbahçe Kupada Kasımpaşa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Kupada Kasımpaşa'yı 3-0 Yendi

Fenerbahçe Kupada Kasımpaşa\'yı 3-0 Yendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya 3-0 galip gelerek gruplara 3 puanla başladı.

09.01.2025 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek gruplara 3 puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan geldi. Bu sezon statü değişikliğine gidilen kupada B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, diğer haftalarda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. İlk maçında Kasımpaşa karşısında ilk yarıda attığı gollerle farklı kazanan Kanarya, gruplara 3 puanla başladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü Konyaspor'a konuk olacak.

Genç oyuncular şans buldu

Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderken genç oyunculara da şans verdi. Ertuğrul Çetin, Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek 11'de maça başlarken, Muharrem Çizgili de sonradan oyuna dahil oldu. U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki Muharrem bu sezon A takımla ilk kez maça çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kupada Kasımpaşa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kupada Kasımpaşa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.