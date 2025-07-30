Fenerbahçe, Lazio\'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken Serie A devi Lazio ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

TEK GOL İRFAN CAN KAHVECİ'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti geiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Golün asistini Youssef En Nesyri kaydetti.

SKRINIAR TRİBÜNDE İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi olan ve gün içerisinde İstanbul'a hareket eden Milan Skriniar, karşılaşmayı tribünlerden izledi.

SIRADAKİ RAKİP FEYENOORD

Fenerbahçe, bir sonraki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Feyenoord ile karşılaşacak. 6 Ağustos tarihinde oynanacak maç saat 22:00'de başlayacak.