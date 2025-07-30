Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken Serie A devi Lazio ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti geiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Golün asistini Youssef En Nesyri kaydetti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi olan ve gün içerisinde İstanbul'a hareket eden Milan Skriniar, karşılaşmayı tribünlerden izledi.
Fenerbahçe, bir sonraki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Feyenoord ile karşılaşacak. 6 Ağustos tarihinde oynanacak maç saat 22:00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi - Son Dakika
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