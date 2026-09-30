Fenerbahçe liberosu Gizem Örge, Fenerbahçe'de forma giymenin şeref olduğunu söyledi - Son Dakika
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Fenerbahçe liberosu Gizem Örge, Fenerbahçe'de forma giymenin şeref olduğunu söyledi

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Fenerbahçe liberosu Gizem Örge, Fenerbahçe\'de forma giymenin şeref olduğunu söyledi
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Fenerbahçe Medicana liberosu Gizem Örge, Fenerbahçe'de forma giymenin kendisi için şeref olduğunu söyledi. Örge, yeni sezon için iyi bir kadro kurulduğunu ve 'Güzel bir çalışmayla kupalarla taçlandıracağımız bir sezon olacağına inanıyorum' dedi.

Fenerbahçe Medicana'nın başarılı liberosu Gizem Örge, bu sezon iyi bir kadro kurulduğuna dikkat çekerek, "Güzel bir çalışmayla kupalarla taçlandıracağımız bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi için yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın deneyimli oyuncularından Gizem Örge, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni sezon hedefleri, kariyeri, sarı-lacivertli kulüp, voleybolun gelişimi ve sosyal hayatına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak çalışmalar hakkında konuşan Örge, "Güzel bir oluşum oldu bu sene, çok heyecanlıyız. Yeni sezon için çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Lavarini de Fenerbahçe camiasını, bizi, daha da iyi bilerek geldi. Güzel bir çalışmayla kupalarla taçlandıracağımız bir sezon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kritik maçlarda en zor manşetleri karşılaşması ve top çıkarışları sonucu kendisi için kullanılan 'savunma bakanı' lakabıyla alakalı ise tecrübeli voleybolcu, "Lakabım için de çok mutluyum. Bana bunu layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki disiplinli şekilde çalışmanın ürünü diyebilirim" diye konuştu.

"Olabildiğince anbean yaptığım işe odaklanmaya çalışıyorum"

"Libero görevindeki baskıyı kaldırma durumlarında zihnini yeni maça hazırlama noktasında neler yapıyorsun" sorusuna Gizem Örge, şöyle cevap verdi:

"Yaptığınız şeyin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman daha fazla stres hissediyorsunuz. ya da ileriye dönük 'hata yapmamalıyım, hata yapacağım, hata yapma şansım yok' gibi düşüncelerle ilerlediğiniz zaman hata kaçınılmaz oluyor. Olabildiğince anbean yaptığım işe odaklanmaya çalışıyorum. Bu, mental sağlığımı korumama yardım ediyor."

"Fenerbahçe'de forma giymek benim için bir şereftir"

Sarı-lacivertli oyuncu, sürekli başarı hedefleyen bir kulüpte forma giymesine yönelik de, "Fenerbahçe'de forma giymek benim için bir şereftir. Biz ailecek Fenerbahçe taraftarıyız. O yüzden her sene olduğu gibi gururla, mutlulukla elimden geldiğince bu armayı taşımaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Kendimi motive ettikten sonra çözümler yolda geliyor"

Gizem Örge, işini aynı tutkuyla yapma noktasında motivasyon kaynağını da şu sözlerle özetledi:

"Yolda bazen kazalar oluyor, zorluklar oluyor. O zamanlarda bu işe neden başladığımı hatırlıyorum. Bu işi ne kadar sevdiğimi, bu iş için ne kadar emek verdiğimi, sadece yola devam etmem konusunda kendimi motive ettikten sonra çözümler yolda geliyor. Son yıllarda kendi üzerimde de çalışmalarım devam ediyor. Daha sakin ve daha huzurlu Gizem var diyebilirim."

Sarı-lacivertlilerin liberosu, kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük yapmayı çok fazla düşünmediğini ancak yine de sporun içinde kalmak istediğini belirtti.

"İlginin voleybola kayması yatırımları artırıyor"

Türk voleybolunda kadın takımlarının son yıllardaki yükselişi hakkında konuşan başarılı voleybolcu, "Uzun yıllar içinde doğru yatırım, doğru planlama, voleybolun geldiği nokta; izlenme oranı da gittikçe artıyor. Avrupa şampiyonası final maçımız futboldaki izlenme oranıyla aynıymış. İlginin de çok fazla voleybola kayması yapılan yatırımları da artırıyor. O yüzden daha fazla izleyin, daha fazla takip edin, voleybol daha da hak ettiği yerlere gelsin" cümlelerine yer verdi.

"Sevdiklerimle vakit geçirmeyi seviyorum"

Sezon bittikten sonra ailesiyle birlikte tatile gitmeyi sevdiğini sözlerine ekleyen Gizem, "Bu yaz milli takım sezonu öncesi keyifliydi. Fiziksel olarak kendimi bir sonraki hedef için hazırlamaya çalışıyorum. Zihinsel olarak çok yorucu olmakla birlikte fiziksel olarak da toparlanma ihtiyacı oluyor, her sezon bittiğinde ve yeni bir sezona adım atarken dinlenip, kafamı rahatlatıp, sevdiklerimle vakit geçirmeyi seviyorum" açıklamalarında bulundu.

Genç kızlara tavsiye

Gizem Örge, kulüp ve milli takımda elde ettikleri başarılarla örnek olduğu gençlere tavsiyelerde bulundu. Deneyimli sporcu, "Sosyal medya rüyasına çok fazla kanmadan; hiçbir hayat sosyal medyada göründüğü kadar kolay ya da hiçbir hedef kolay ulaşılabilir olmuyor. Başarı için biraz sabır ve disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Hedefini kendi becerin doğrultusunda belirlemek, kendi isteğin doğrultusunda bir hayal kurmak ve o hayale her gün adım adım gitmek çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
FenerbahçeGizem ÖrgeSporSon Dakika

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