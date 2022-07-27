Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı

Gustavo Henrique'yi kadrosuna katarak stoper takviyesi yapan Fenerbahçe, golcü arayışlarına başladı. Salim Manav'ın haberine göre, sarı lacivertli ekip, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi'yi transfer listesine aldı ve girişimlerini hızlandırdı.

4 AY FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Eski takımının taraftarlarının kulübe geri dönmesi için kendisine ve ailesine baskı yaptığını öne süren Taremi bu sürecin ardından kulüpten izin almadan ülkesine dönmüştü. Rizespor imzaladığı sözleşmenin şartlarını yerine getirmeyen İranlı oyuncuyu FIFA'ya şikayet ederken, FIFA golcü oyuncunun yaklaşık 800 bin Euro ceza ödemesine karar vermişti. Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilmişti. İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı.

43 GOLE DİREKT KATKI

30 yaşındaki yıldız golcü geçen sezon Porto'da 47 maçta forma giydi. Bu maçlarda 26 gol, 17 asist ile oynadı.