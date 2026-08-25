Fenerbahçe Lyon ile 27. Randevuya Çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 27. randevusuna çıkacak.
Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 32 gole Fransız ekipleri, 53 golle yanıt verdi.
İlk rakip Nice
Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti.
Sarı-lacivertli takım, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.
Üst üste 7 maç kaybetti
1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı.
2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Son 12 maçta 2 kez yenildi
2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu.
Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3'üncü eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti.
2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı.
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasında 1-1 berabere kaldı.
Olimpik Lyon'la 7. randevu
Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.
2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.
İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|Skor
|19.11.1959
|Fenerbahçe-Nice
|2-1
|03.12.1959
|Nice-Fenerbahçe
|2-1
|23.12.1959
|Nice-Fenerbahçe
|5-1
|24.10.1973
|Nice-Fenerbahçe
|4-0
|07.11.1973
|Fenerbahçe-Nice
|2-0
|18.09.1985
|Bordeaux-Fenerbahçe
|2-3
|02.11.1985
|Fenerbahçe-Bordeaux
|0-0
|13.09.1994
|Cannes-Fenerbahçe
|4-0
|27.09.1994
|Fenerbahçe-Cannes
|1-5
|25.09.2001
|Fenerbahçe-Olimpik Lyon
|0-1
|17.10.2001
|Olimpik Lyon-Fenerbahçe
|3-1
|19.10.2004
|Fenerbahçe-Olimpik Lyon
|1-3
|03.11.2004
|Olimpik Lyon-Fenerbahçe
|4-2
|18.02.2010
|Lille-Fenerbahçe
|2-1
|25.02.2010
|Fenerbahçe-Lille
|1-1
|20.09.2012
|Fenerbahçe-Marsilya
|2-2
|22.11.2012
|Marsilya-Fenerbahçe
|0-1
|27.07.2016
|Fenerbahçe-Monaco
|2-1
|03.08.2016
|Monaco-Fenerbahçe
|3-1
|15.09.2022
|Rennes-Fenerbahçe
|2-2
|27.10.2022
|Fenerbahçe-Rennes
|3-3
|06.08.2024
|Lille-Fenerbahçe
|2-1
|13.08.2024
|Fenerbahçe-Lille
|1-1
|23.01.2025
|Fenerbahçe-Olimpik Lyon
|0-0
|02.10.2025
|Fenerbahçe-Nice
|2-1
|18.08.2026
|Fenerbahçe-Olimpik Lyon
|1-1
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Lyon ile 27. Randevuya Çıkıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?