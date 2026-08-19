Fenerbahçe, Lyon Rövanşı İçin Hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lyon Rövanşı İçin Hazır

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İsmail Kartal, Lyon'da kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, "Kazanmak için gideceğiz. Orada kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kartal, "Bu maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Dün ufak taktik antrenman yapabildik. Oyuncularımla maç öncesine kadar tesislerde çok iyi görsel şekilde teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin neler yapabildiğini, neler yapmamız gerektiğine yönelik çalışmamız oldu. Dersimize iyi çalıştık. Oyuncularım Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayan Lyon'a karşı iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik, 1-1 berabere bitti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel atmosfer vardı. İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maçın favorisi Fenerbahçe'nin taraftarıydı"

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın 'Fenerbahçe turun favorisi' açıklamasına yanıt veren Kartal, taraftaların Asensio tezahüratlarına şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe'nin muhteşem taraftarıydı. Asensio da bizim oyuncumuz. Bizim bütün oyuncularımız çok değerli, oynaması gereken oyuncuları oynattık. Asensio'yu oyuna almak da planlarımız arasındaydı."

"TFF'den çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz"

İsmail Kartal, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da oynanan Gençlerbirliği maçına dikkat çekerek, Konyaspor maçının ertelenmesine yönelik taleple ilgili görüşlerini de aktardı. Kartal, "2,5 gün önce maç oynadık. 6 oyuncumuz o maçta oynadı. Çok tempolu oynayıp, çok yüksek tempoda bitirmek kolay değil. İkinci bölgede beklemeyi bilmek gerekiyor. Karşımızda atletik oyuncular var. Planlamıştık ve planlamalarımız doğrultusunda bu maçı oynadık. Bu konuyla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz" dedi.

"Haftada iki maç oynayabilmek, sürdürülebilir değil"

Deneyimli teknik adam, 'haftada iki maç oynayabilme kapasitesine sahip' olunmasına yönelik soruyla ilgili şöyle konuştu:

"İki maç oynayabilme kapasitesine sahibiz. Bu fazlalaşırsa sahip olamayabiliriz. Ake ile Milan 3 günde 2. maçını oynuyorlar saha da ağır bir saha. Sakatlık riski artabilir. Bu sürdürülebilir değil. Maçın teyit edilmesi yönünde haber bekliyoruz."

"Her zaman ön alan baskısı yapacağız diye bir kural yok"

Fenerbahçe'nin ön alan baskısında zayıf kaldığına yönelik soruya ise Kartal, "Ön alan baskısı benim yaptığım bir şey. Sizin takımınızı da rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Arkada boş alanlar bırakırsanız öndeki 3 oyuncusu çok atletik oyuncular. Onlara fırsat vermemek için kazandığımız toplarla set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Ön alan baskıları da yaptık zaman zaman. Her zaman yapacağız diye bir kural yok. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lyon Rövanşı İçin Hazır - Son Dakika

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