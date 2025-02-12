Fenerbahçe Maçı Cehennem Olacak!

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Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe maçında kendilerini bekleyen atmosferi bildiklerini belirterek, "Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht, yarın saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için İstanbul'a gelen Anderlecht takımında Teknik Direktör David Hubert, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisinin yaş günü olduğu hatırlatılarak sorulan soruya Hubert, "Teşekkür ederim. İyi bir yaş günü olacak. İyi bir sonuç alırsak benim için yaş günü olacak. Benim için hediye buradan iyi sonuç almak olacak; evimizdeki maç için" diye konuştu.

"Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak"

Sarı-lacivertlilerle oynanacak oyuncuların motivasyonu ile ilgili Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu tecrübenin bir parçası. Benzer durumlarla karşılaştık. Fenerbahçe taraftarına benzer maçlar oldu. Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak. Fenerbahçe evindeki maçta elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır"

Hubert, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kariyer bakımından beğendiğim antrenörlerden biridir. Çalıştığı takımlara da aktarıyor. Farklı ekiplerle başarılı olmayı başaran bir antrenördür. Kazanılacak tüm Avrupa kuplarını kazandı. Benim için herhangi bir rakip."

"Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak"

Kurada Fenerbahçe ile eşleşmelerine dair sorulan soruya 37 yaşındaki teknik adam, "Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kuraya bağlıdır. Kurada Fenerbahçe çıktı. Onun konumunu biliyoruz. Bu seviyeye gelmiş her takım belli seviyededir. Benim beklentim şu ki, kaliteli ekipler beklerim. Fenerbahçe, Türkiye liginin zirvesine oynayan takım. Antrenörlerini de düşünürsek futbolcular sahada çok şey ortaya koyacaktır. Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak. Bizim için önemli olan iyi oyun oynamak istiyoruz. Yarın gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek ama defansa çekileceğiz anlamında değil. oynayacağımız 2 maç var ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL