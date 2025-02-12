Fenerbahçe Maçı Cehennem Olacak! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Maçı Cehennem Olacak!

Anderlecht teknik direktörü Hubert, Fenerbahçe maçı için stadyum atmosferini 'cehennem' olarak tanımladı.

12.02.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe maçında kendilerini bekleyen atmosferi bildiklerini belirterek, "Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht, yarın saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için İstanbul'a gelen Anderlecht takımında Teknik Direktör David Hubert, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisinin yaş günü olduğu hatırlatılarak sorulan soruya Hubert, "Teşekkür ederim. İyi bir yaş günü olacak. İyi bir sonuç alırsak benim için yaş günü olacak. Benim için hediye buradan iyi sonuç almak olacak; evimizdeki maç için" diye konuştu.

"Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak"

Sarı-lacivertlilerle oynanacak oyuncuların motivasyonu ile ilgili Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu tecrübenin bir parçası. Benzer durumlarla karşılaştık. Fenerbahçe taraftarına benzer maçlar oldu. Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak. Fenerbahçe evindeki maçta elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır"

Hubert, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kariyer bakımından beğendiğim antrenörlerden biridir. Çalıştığı takımlara da aktarıyor. Farklı ekiplerle başarılı olmayı başaran bir antrenördür. Kazanılacak tüm Avrupa kuplarını kazandı. Benim için herhangi bir rakip."

"Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak"

Kurada Fenerbahçe ile eşleşmelerine dair sorulan soruya 37 yaşındaki teknik adam, "Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kuraya bağlıdır. Kurada Fenerbahçe çıktı. Onun konumunu biliyoruz. Bu seviyeye gelmiş her takım belli seviyededir. Benim beklentim şu ki, kaliteli ekipler beklerim. Fenerbahçe, Türkiye liginin zirvesine oynayan takım. Antrenörlerini de düşünürsek futbolcular sahada çok şey ortaya koyacaktır. Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak. Bizim için önemli olan iyi oyun oynamak istiyoruz. Yarın gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek ama defansa çekileceğiz anlamında değil. oynayacağımız 2 maç var ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, istanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Maçı Cehennem Olacak! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 21:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Maçı Cehennem Olacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.