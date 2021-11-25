Fenerbahçe maçından notlar

-Pereira'dan 2 değişiklik

-Olympiakos maçında da 4'lü savunma

-Ferdi yedek soyundu-Sarı-lacivertli ekipte 4 eksik-Karşılaşmaya büyük ilgi

Mustafa AKIN/ Pire,(YUNANİSTAN), - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Olympiakos, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadele İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çaldı. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian Devis ile Roberto del Palomar üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira, sakatlığı bulunan Mesut ve Ferdi'nin yerlerine Rossi ile Osayi-Samuel'e Olympiakos karşısında forma verdi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray derbisinde olduğu gibi Olympiakos maçına da 4'lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Tisserand, Kim Min-Jae ve Novak'tan oluşturdu. Ortada Mert Hakan, Sosa, Zajc'ı oynatan Pereira, forvet arkasında İrfan Can ile Rossi'yi değerlendirdi. Pereira gol yollarında ise Berisha'ya görev verdi.FERDİ YEDEK SOYUNDUFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'na Olympiakos maçında yedekler arasında yer verdi. Tecrübeli teknik adam, Ferdi'nin yerine Osayi-Samuel'e görevlendirdi.SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKFenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Enner Valencia ile sakatlığı sona eren ancak hazır olmayan Luiz Gustavo, mücadelede yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ayak bileğinde şişlik olan ve son idmanda takımda yer almayan Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında.KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİOlympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maça ev sahibi takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. 32 bin kişilik Georgios Karaiskakis Stadı'nın büyük bir bölümünü dolduran Olympiakos taraftarları takımları lehine tezahüratlarda bulundu.