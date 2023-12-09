Fenerbahçe maçının hakemine görev verildiğini duyan Trabzonspor, TFF ve MHK\'ya ağzına geleni saydı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Fenerbahçe-Tranzonspor maçında görev alan hakem Mete Kalkavan'a MHK ve TFF'den görev verilmesi sonrası çok sert bir açıklama yaptı.

KALKAVANA GÖREV VERİLDİ

Hakem Mete Kalkavan, Bandırmaspor-Kocaelispor maçına VAR hakemi olarak atandı. Bordo-mavililer ise Kalkavan'a görev verilmesini sert şekilde eleştirdi.

"ASLA MAÇ ALMAYACAK DENİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha "asla" maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. "Türkiye Futbolunu" yöneten kurumların "Bir daha asla maç alamayacak" dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

"BU PİS VE AŞAĞILIK DÜZENİN HİZMETKARLARISINIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."