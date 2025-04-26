Fenerbahçe Mali Bağımsızlık Hedefliyor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, yeni sezon açılmadan sarı-lacivertli kulübü mali bağımsızlığına kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporlarını üyelere aktarmak için kürsüye önce genel sekreter Burak Kızılhan geldi.

Kızılhan, yoğun bir gündemden geçtiklerini ve hisse satışına ilişkin eleştirileri dikkatle dinlediklerini belirterek sözü başkan vekili Erol Bilecik'e bıraktı.

İyi ve güzel haberleri olduğunu ifade eden Bilecik, kulübün borç yükünü hızla erittiklerini dile getirerek, "2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz. 640 milyonla başlayan borç önce 310'a, şimdi de kısmet olursa tamamen bankalardan çıkmak, finansal borçlardan kurtulmak adına tüm adımların taahhüdünü bu sahneden vermiş oluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün 11 Nisan'da gerçekleştirdiği yüzde 4,8'lik hisse satışına ilişkin ise Bilecik, şunları kaydetti:

"Ben bu konunun teknik sorumlusuyum. 7 yıllık geride kalan süreçte biz hisse satışı yapmadık. Bu bir yatırım aracı. Herhangi bir şekilde böyle bir ihtiyaç olmadı. Bugünün ihtiyacı ise finansal borçları kapatmak içindi. Hisselerin 62,3'ü kulübündür, geri kalan bakiye yatırımcınındır. Fenerbahçe, bu satışla dahi diğer rakiplerinden daha fazla hisseye sahiptir. Bugün gerçekleştirdiğimiz satış planlı ve stratejik bir hamle olup, doğrudan borç kapatmaya yöneliktir. Fenerbahçe'nin satılık olmadığını anlamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterim, Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de."