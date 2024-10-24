Stat: Ülker
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri
Manchester United: Onana, Dalot, de Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Manchester United Maçı - Son Dakika
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