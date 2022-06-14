Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti

Yeni sezon öncesi teknik adam Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler rotayı sol bek transferine çevirdi. NTV Spor'un,Goal.com'dan aktardığı habere göre; Marcelo ile ilk temas gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA YAKIN

Marcelo, Real Madrid'in kendisi için düzenlediği veda töreninde geleceğiyle ilgili " Türkiye'de mi oynayacaksın?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım" yanıtını vermişti. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif alan yıldız sol bek Avrupa'da forma giymeye devam etmek istiyor.

EN BÜYÜK RAKİP MARSİLYA

Türkiye, Katar ve Arap Emirlikleri'nden gelen tekliflerin yanına bir de Fransa eklendi. Fransa Ligue 1'i 2.sırada noktalayan Marsilya da Marcelo'ya talip oldu. Yakın zamanda karar vermesi beklenen Marcelo'nun 6 milyon euro maaş beklentisi bulunuyor.