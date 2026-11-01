Fenerbahçe Medicana, 6. haftada Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Medicana, 6. haftada Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanan konuk ekip, 84 dakika süren maçtan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, de Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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