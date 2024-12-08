Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Karyagin, Caner Pekşen, Yasin Aydın)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Gutierrez, Bahov, Bertuğ Öndeş ( Arda Kara, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)
Setler: 28-26, 25-23, 25-21
Süre: 93 dakika (31, 30, 32)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, Altekma'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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