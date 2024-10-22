Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Vuchkova ( Gizem Örge, Aslı Kalaç, Vasileva, Özlem Güven, Stysiak, Arelya Karasoy)
Beşiktaş: Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Beliz Başkır)
Setler: 25-14, 25-20, 25-13
Süre: 65 dakika (20, 25, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana Beşiktaş'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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