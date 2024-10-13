Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi (Caner Dengin, Burak Güngör, Karyagin, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)
Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Bardarov, Emre Batur ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Kemal Kayhan)
Setler: 25-20, 25-21, 25-17
Süre: 75 dakika (26, 25, 24)
SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, Cizre'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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