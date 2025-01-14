Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın Almanya'nın Helios Grizzlys takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Mint Vero Volley'e 3-1, Helios Grizzlys ise Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana Helios Grizzlys'i Ağırlıyor - Son Dakika
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