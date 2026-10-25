Fenerbahçe Medicana, sahasında Eczacıbaşı Peron\'u 3-1 geçerek ligde 4\'te 4 yaptı

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

FENERBAHÇE MEDICANA: Ana Cristina, Fedorovtseva, Orro, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Sinead Jack Kısal, Saliha Şahin, Hande Baladin, Castillo, Gizem Örge

ECZACIBAŞI PERON: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke, Antropova, Weitzel, Ebrar Karakurt, Dudova, Uzelac, Elif Şahin, Selin Adalı, Aslı Kalaç, Simge Aköz

SETLER: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22

SÜRE: 31, 36, 29, 31 (127 dakika)

Voleybol Sultanlar Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında ağırladığı Eczacıbaşı Peron'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 4'te 4 yaptı. Eczacıbaşı Peron ise ikinci kez mağlup oldu.

Maça daha iyi başlayan taraf olan Eczacıbaşı, 15-11 öne geçti. Fenerbahçe skorda karşılık verdi ve setin son bölümüne 23-23 eşitlikle girildi. Ekaterina Antropova'nın son sayıyı almasıyla ilk seti 27-25 kazanan Eczacıbaşı, 1-0 üstünlüğü sağladı. İkinci sete etkili başlayan Fenerbahçe, 7-4 öne geçince Eczacıbaşı mola aldı. Oyundan kopmayan Eczacıbaşı, 20'nci sayıda üstünlüğü ele aldı: 19-20. Set sonunda 27-25 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, maçı 1-1'e getirdi. Üçüncü set dengeli başladı ve 10-10'luk eşitlik oluştu. 15-15'ten sonra 3-0'lık seri yapan Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva'nın sayısıyla skoru 18-15'e getirdi. Konuk ekip, Yaprak Erkek'in sayısıyla 20-20'de oyunu dengeledi. Tekrar 3-0'lık seri yapan Fenerbahçe, Melissa Vargas ile farkı bir kez daha 3 yaptı: 23-20. Seti 25-21'lik üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe, 2-1 ile skor üstünlüğünü de aldı. Dördüncü sete hızlı bir giriş yapan ve 4-1 öne geçen Eczacıbaşı'na Fenerbahçe, 3-0 ile karşılık vererek skoru 4-4 yaptı. Sarı-lacivertliler, Ana Cristina'nın sayısıyla 10-8 öne geçti ve konuk ekip mola aldı. 15-15'te skor eşitlendi. Fenerbahçe, Sinead Jack Kısal ile farkı 3'e çıkardı: 19-16. Seti 25-22 kazanan Fenerbahçe, maçı da 3-1 kazandı.