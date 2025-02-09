Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Cristina ( Gizem Örge, Özlem Güven, Vuchkova, Safranova)
VakıfBank: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xınyue, ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bosetti, Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Bahar Akbay)
Setler: 19-25, 25-13, 25-22, 25-16
Süre: 103 dakika (24, 24, 28, 27)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-1 yendi.
Sarı-lacivertliler, 20. maçında 17. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. VakıfBank ise 4. kez yenilerek 3. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-1'le Geçti - Son Dakika
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