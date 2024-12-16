Fenerbahçe Merih Demiral için harekete geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Merih Demiral için harekete geçti

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Savunma hattında sakatlıklarla krize giren Fenerbahçe, altyapısından ayrılan Merih Demiral'ı geri getirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına Merih Demiral için nabız yoklamayı planlıyor. Merih'in kiralama formülü ile takıma dönüşü için Fenerbahçe tüm şartları zorlayacak.

16.12.2024 15:50
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Savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla krize giren Fenerbahçe, yıllar önce kulübün altyapısından ayrılan Merih Demiral'ı geri getirmek için bu hafta Arabistan'a çıkarma yapacak.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken savunmanın önemli isimlerinden Rodrigo Becao'yu sakatlık nedeniyle kaybetti. Becao'nun sezonu kapatması sarı lacivertlilerde yeni bir krizin habercisi oldu.

BECAO 6-8 AY YOK

Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alındı. Kulüpten yapılan ilk açıklamalara göre Brezilyalı stoperin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin savunma hattında ciddi bir boşluk oluşturdu.

Becao'nun sakatlığı, Fenerbahçe'nin bu sezon savunmada yaşadığı ikinci büyük kayıp oldu. Daha önce Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Bu iki eksik, savunmada ciddi bir kriz doğurdu.

MERİH'İ RADARA ALDILAR

2016 yılında Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinden ayrılarak Sporting'e giden ardından Alanyaspor ve Sassuolo'ya transfer olan Merih asıl patlamayı Juventus'ta yaşamıştı. İtalyan devinin 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Merih Demiral A Milli Takım'ın da değişmezi olarak 21 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer edilmişti.

İtalya'da geçirdiği yaklaşık 4 yılın sonunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 16.6 milyon Euro'ya transfer olan Merih bu sezon 18 maçta forma giydi. Milli Takım'ın da önemli stoperlerinden biri olan Merih için Fenerbahçe tüm şartları zorlayacak, gerekirse kiralık formülünü devreye sokacak.

Fenerbahçe Merih Demiral için harekete geçti

Merih Demiral, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Merih Demiral için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Bol Bol Kurt İşareti Yapar Artık yalaka 11 10 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Her sakatlanan sezonu kapatıyor. Mourinho dışında başka hoca olsa bütün skor yorumcuları yaptırdığı antrenmandan tut yediği yemeğe kadar eleştirirdi. Mourinho hiçbir ligde şampiyonluğa oynayan bir takımın hocası olamaz..! 11 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Takıma lider lazım mert hakanı lider sananlar var hala 0 3 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    hah bu futbolcuyuda köreltsin ezimezimezikbahçe aldığı her futbolcu yıldız durumundan kömür durumuna geliyo ya milli oyuncuların fenere satışı yasak olsun adamlar cengizi aldı ortada yok messutu aldılar adamın karıyeri yokoldu 1 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Buda çakma kurtlardan hep yurt dışı malı 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NABIZ DUSUK 0 0 Yanıtla
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