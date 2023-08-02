Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

02.08.2023 21:58

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Sassuolo'dan Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Milli futbolcu, imza sonrası yaptığı açıklamada büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre, 24 yaşındaki sağ bek 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

Transfer çalışmalarına devem eden Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"ÇOK GURURLANDIM"

Milli futbolcu, imza sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı."

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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