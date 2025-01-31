Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Berabere!

Stat: MCH Arena
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Midtjylland: Lössl, Gabriel (Dk. 84 Bravo), Diao, Bech, Paulinho (Dk. 71 Jensen), Castillo (Dk. 68 Andreasen), Andersson, Sorensen, Osorio (Dk. 84 Franculino), Aral Şimşir (Dk. 71 Johnsen), Buksa
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Tadic (Dk. 90+4 Cengiz Ünder), Dzeko, En-Nesyri (Dk. 90+4 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 27 Diao, Dk. 86 Andreasen (Midtjylland), Dk. 39 En-Nesyri, Dk. 47 Dzeko (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 76 Çağlar Söyüncü, Dk. 88 Djiku, Dk. 90+3 Fred (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımı ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.
47. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Szymanski'nin ortasında altıpas içinde ön direkte topa ayak sokan Dzeko'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.
49. dakikada sağdan topla içeri kat eden En-Nesyri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
57. dakikada soldan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayında Osorio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
62. dakikada rakip yarı alanın ortasından atağı başlatan Andersson, 2 arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda kaleci İrfan Can'dan dönen topun gelişine Gabriel'in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.
69. dakikada soldan Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın müsait durumda etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Soldan taç atışında ceza sahasında oluşan karambolde uzaklaştıralamayan topun gelişine ceza sahası içinden Andreasen'in şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.
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