Fenerbahçe, Midtjylland Maçı Hazırlıklarına Başladı

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FENERBAHÇE, 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8'inci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamladı.

Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.