Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Eksik Kadro ile Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Eksik Kadro ile Çıkacak

Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Eksik Kadro ile Çıkacak

Yardımcı antrenör Salvatore Foti, sakat ve eksik oyunculara rağmen kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

29.01.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kadroda olmayan, sakat olan oyuncular var, listeye yazılmayan oyuncular var ama şunu biliyoruz ki buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, yarın Danimarka deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle sahada yer alamayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Salvatore Foti ile genç oyunculardan Yusuf Akçiçek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçla ilgili değerlendirme yapan Salvatore Foti, "Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın oynayacağımız maç çok zorlu bir maç olacak. Zaten Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Özellikle tur atlamak için belirleyici bir maçsa Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Aynı zamanda sayısal anlamda eksikliğimiz var. Kadroda olmayan, sakat olan oyuncular var, listeye yazılmayan oyuncular var ama şunu biliyoruz ki buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Kaleciler hariç 14 oyuncumuz var"

Eksik oyuncularla ilgili bir soruya yanıt veren Foti, ""Eksik oyuncular tabii ki bizi etkileyecektir çünkü sayısal anlamda çok kısıtlı bir kadroyla buraya geldik. Kaleciler hariç 14 oyuncumuz var, iki tane de alt yapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı aslında Lyon maçında da yaşamıştık. Tabii ki bizim için ideal olan yarınki maçta tüm takımın olması olurdu. Ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Önemli olan yarın turu atlamak olacak. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz. Oynayacak oyuncuların da Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz" diye konuştu.

"Kazanmak için oynayacağız"

Bir basın mensubunun beraberliğin tur için yeterli olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü, "Beraberlik durumunda bir üst tura çıkma ihtimalimiz var ama o zaman pek çok farklı maçtaki kombinasyona bakmamız gerekiyor. Beraberlik yeterli olabilir ama şuna inanmıyorum; bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik düşüncesiyle çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Biz de yarın pozitif bir sonuç almak için oynayacağız. Evet, bir üst tura çıkabilmemiz için beraberlik de yetebilir ama biz kazanmak için oynayacağız, maç bittikten sonra sonuca göre duruma bakacağız" sözlerini sarf etti.

"Hocamızın eksikliği hissedilecektir"

Jose Mourinho'nun Danimarka'ya gelip gelmediğiyle ilgili soruyu da cevaplayan Foti, "Hocamız tabii ki buraya geldi. Maçı nerede izleyeceğini bilmiyorum. Ekibimizle birlikte organize edilecektir. Muhakkak ki oyunculara ve kendi ekibine yakın bir yerden izleyecek. Tıpkı geçmişte cezalı maçlarda olduğu gibi. Hocamızın eksikliği hissedilecektir. Onun varlığı her zaman fark oluşturur. Ben kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum. Dolayısıyla bu ilk defa başımıza gelmiyor. Daha önce de bu durumlarla karşılaştık. Dolayısıyla onun yokluğu bir problem olmayacaktır ama tabii ki varlığı bizler için daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

Yusuf Akçiçek: "Buraya kazanmaya geldik"

Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından Yusuf Akçiçek ise, "Yarın zorlu bir maçımız var. Buraya kazanmaya geldik. Hedefimiz iyi oyunla galibiyet alıp play-off'lara kalmak. 19 yaşımda buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz" dedi.

Hedefleriyle ilgili bir soruya da yanıt veren Akçiçek, "Şu anlık tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirip takımıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden biri A Milli formayı giymek. Şu an tek hedefim aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. Hocamızın dedikleri çok değerli. Çok tecrübeli hoca. Onunla yaptığım her antrenmanda yeni şeyler öğreniyorum. Her yaptığımız antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel anlamda konuşmalarımız oldu. Taktiksel konuşmaları dışında fazla bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Midtjylland, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Eksik Kadro ile Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Eksik Kadro ile Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.