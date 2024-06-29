Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk hazırlık maçına Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımıyla çıkıyor. Maç, Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.

29.06.2024 10:19  Güncelleme: 10:28
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Dünyaca ünlü antrenörü Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Petrolul Ploieşti kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE YOUTUBE HESABINDAN CANLI YAYINLANACAK

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe-Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.

Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Mehmet Topal, Fenerbahçe, YouTube, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: şampiyonluğu 48 saat bile konuşulmayan gese ile trabzon dışında konusulmayan küçük hamsi bu sene çok yipranacaklar BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE kasıp kavuracak süper ligi 16 25 Yanıtla
    Sinan TOPAL: Gündemi deglstlrlp Şampiyon olamayan fenevbahce bu sene Galatasaray ı yine şampiyon yapar ?? 17 6 Bilişim Hurda: fb her sene olduğu gibi transfer şampiyon olur Mayısta yine Galatasaray şampiyon bir klasik hala öğrenemediniz mi 9 2 Emre Akcay: Ters yorum yapıp ılgı cekme cabasında oldugunu biliyorum. Zaten senın soledıklerını de tutdugub takımıda yorumunuda pek onemseyen yok 5 1
  • Memduh Zenol: nisan ayına kadar oyna mayısta şampiyonluğu galatasaray ver aferim çocuğum fener 16 8 Yanıtla
  • abdullah demir: lolipoplarını verin ağlamasın bu fener 9 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: 24 temmuz 3.ön eleme olunca kadro eksik de olsa hazırlanmak zorunda 4 1 Yanıtla
  • Ali Yolun: Bu sene fenerin işi çok zor çünkü çok bilendiler hırslılar ama bu hırstan zehirlenebilir 3 2 Yanıtla

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