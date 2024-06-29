Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor

Dünyaca ünlü antrenörü Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Petrolul Ploieşti kozlarını paylaşıyor.
Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe-Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.
Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.
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