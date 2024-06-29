Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor

ferhat eser:

şampiyonluğu 48 saat bile konuşulmayan gese ile trabzon dışında konusulmayan küçük hamsi bu sene çok yipranacaklar BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE kasıp kavuracak süper ligi

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Sinan TOPAL: Gündemi deglstlrlp Şampiyon olamayan fenevbahce bu sene Galatasaray ı yine şampiyon yapar ?? 17 6

Bilişim Hurda: fb her sene olduğu gibi transfer şampiyon olur Mayısta yine Galatasaray şampiyon bir klasik hala öğrenemediniz mi 9 2