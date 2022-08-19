Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı

19.08.2022 20:46

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı. Belçika ekibi, sarı-lacivertlilere 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Diğer taraftan Fenerbahçe sonraki satıştan da yüzde 40 pay alacak.

Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oluyor.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 40 PAY ÖDENECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Westerlo ile anlaşmaya vardı. Belçika temsilcisi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, ayrıca oyuncunun öncelikli satın alma hakkına sahip. Belçika temsilcisi sonraki satıştan da Fenerbahçe'ye yüzde 40 pay ödeyecek.

GİRESUNSPOR'A KİRALANMIŞTI

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 18 maça çıkan Muhammed Gümüşkaya, 1 gol atmıştı. Genç futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor'da ise 14 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama Vincenzo Montella: 'Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik' Vincenzo Montella: 'Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik'

Giresunspor, Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:56 Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim
18:36 Aldıkları zammı öğrenen belediye işçileri, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement