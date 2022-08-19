Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı

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Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oluyor.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 40 PAY ÖDENECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Westerlo ile anlaşmaya vardı. Belçika temsilcisi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, ayrıca oyuncunun öncelikli satın alma hakkına sahip. Belçika temsilcisi sonraki satıştan da Fenerbahçe'ye yüzde 40 pay ödeyecek.

GİRESUNSPOR'A KİRALANMIŞTI

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 18 maça çıkan Muhammed Gümüşkaya, 1 gol atmıştı. Genç futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor'da ise 14 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.