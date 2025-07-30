FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu Transfer Ediyor - Son Dakika
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