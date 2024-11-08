Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Mağlubiyeti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Mağlubiyeti

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu ve grup aşamasındaki ilk puansız maçını yaşadı.

08.11.2024 11:23
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle grup aşamasında ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, 4'üncü maçlar sonunda 5 puanla 21'inci sırada kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa'da kalesini gole kapatamıyor. Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 6'sını gol yemeden tamamlayan sarı-lacivertliler, aynı başarıyı Avrupa'da sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe, ön eleme turlarında 4, grup aşamalarında 4 olmak üzere Avrupa arenasında oynadığı 8 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Bu maçlarda 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde de 13 gole engel olamadı.

GRUP AŞAMASINDA İLK MAĞLUBİYET

Deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Grupta oynadığı ilk 3 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde Lille deplasmanında almıştı.

AVRUPA'DAKİ SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla birlikte bu sezon dördüncü kez Avrupa kupasında deplasman karşısında çıktı. Sarı-lacivertliler, sadece Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu dış sahada mağlup edebildi. Sonrasında yine ön eleme turunda Lille'e mağlup Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Twente ile deplasmanda berabere kalıp, AZz Alkmaar'a ise mağlup oldu.

ROTA SİVASSPOR, MOURİNHO BU KEZ LİGDE YOK

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 12'nci haftasında Pazar günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Trabzonspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Fenerbahçe, Sivasspor'u da mağlup ederek milli araya moralli girmek amacında. Öte yandan cezası nedeniyle AZ Alkmaar karşılaşmasında tribünde yer alan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Sivaspor karşılaşmasında da takımının başında yer alamayacak. Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından bir maç men cezası almıştı.

Kaynak: DHA

Az Alkmaar, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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