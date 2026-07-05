Fenerbahçe'nin Avusturya Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avusturya Kamp Kadrosu Açıklandı

05.07.2026 15:06
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Fenerbahçe, Avusturya'da 5-14 Temmuz'da yapılacak kamp için 36 kişilik kadrosunu belirledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 5-14 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'de kadro 36 kişiden oluştu.

Sakatlığı bulunan yeni transfer Vedat Muric'in dahil edilmediği kadroda şu oyunculara yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.

Amara Diouf, çalışmalara İstanbul'da devam edecek

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Amara Diouf'un çalışmalarına sağlık ve performans ekibi gözetiminde İstanbul'da devam edeceğini açıkladı.

Topuk Yaylası kampında planlanan program doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Diouf'un gelişim süreci, teknik heyet ile sağlık ve performans ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda planlandığı kaydedildi.

Kulübün geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olan Amara Diouf'un gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda 18 yaşındaki kanat oyuncusunun Avusturya kamp kadrosunda yer almadığı ve çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sağlık ve performans ekibinin belirlediği program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avusturya Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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