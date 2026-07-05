Fenerbahçe\'nin Avusturya Kamp Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştireceği hazırlık kampı kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin 36 kişilik Avusturya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
"Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Aleattin Ekici, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Antony Musaba, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Çağrı Balta, Çağrı Fedai, Diego Carlos, Dorgeles Nene, Emre Demir, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci,
İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Omar Fayed, Rodrigo Becao, Sidiki Cherif, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan"
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