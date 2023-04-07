İşin aslı belli oldu! İsak Vural, 18 yaşına adım atar atmaz Fenerbahçe'ye geri dönecek

22 Şubat 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan 2006 doğumlu Türk asıllı İsveçli futbolcu İsak Vural'ın, Hammarby ile anlaşma yaptığı iddia edildi. Fanatik'in Fotboll Direkt'ten aktardığı habere göre; İsak, Fenerbahçe ile mukavelesini feshetti ve kiralık oynadığı takımla bir sözleşme yaptı.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA, 18 yaşının altındaki oyuncuların kiralanmasına izin vermediği için Fenerbahçe, İsak Vural'ı Hammarby'e satın alma opsiyonu ve geri alma koşuluyla gönderdi. Hammarby ile imzalanan sözleşmede bonservisiyle satış, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde ise fesih gözükmesine rağmen aslında oyuncu Hammarby'e bonservisiyle satılmadı, satın alma opsiyonu ve geri alma koşuluyla kiralandı. FIFA'nın ilgili kuralına göre; 18 yaşından küçük futbolcuların kiralık sözleşmelerinde satın alma opsiyonu ve geri alma koşulu bulunması zorunlu.

AHMET ERCANLAR YALANLADI

Gazeteci Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Bu haber doğru değil. Isak, Fenerbahçe'ye geri dönecek. 18 yaş altı olduğu için kiralamada sıkıntı oldu ve Isak orada oynadıktan sonra Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak." ifadelerini kullanarak söz konusu haberlerin doğru olmadığını ve genç futbolcunun tekrardan Fenerbahçe formasını giyeceğini belirtti.

"HERKES ONU TANIYORDU"

Başkan Ali Koç, İsak Vural'ın imza attığı törende "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.

BENFICA ÇIKIŞLI

Benfica altyapısında yetişen İsak, kısa bir süre Barcelona altyapısında da oynamıştı. İsak transferi yüzünden soruşturma açılan Katalan devi, usulsüzlük sebebiyle transfer yasağı cezası almıştı.

MAÇA ÇIKAMADI

Takıma geldiğinde Barcelona başta olmak üzere pek çok dünya devinin peşinde olduğu söylenen İsak, Fenerbahçe A Takımı'nda hiç şans bulamadı.

İşte Ahmet Ercanlar'ın İsak Vural paylaşımı;