Fenerbahçe\'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçına taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımıyla çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi.

Fenerbahçeli yetkililer, Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında as oyuncuların oynamayacağını duyunca üzülen Sami Yusuf'u İstanbul'da oynanan Olympiakos maçına davet etti.

İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Sami Yusuf, AA muhabirine, Balıklıgöl'de gezerken kendisiyle röportaj yapıldığında Fenerbahçe'nin maça gelmeyeceği söylenince çok üzüldüğünü aktardı.

Fenerbahçeli yetkililerin maça davetinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sami Yusuf, "İstanbul'a gittim maçı izledim. Dzeko ve İrfan abi ile fotoğraf çekildim, formamı imzaladılar. Hepsi beni çok sevdi. Ali Koç amcam ile de görüştüm, buradan hepsine selam gönderiyorum. İlk defa bir Fenerbahçe maçını statta izledim. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Ben Fenerbahçeliyim ve futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Maçı izlemek güzel"

Baba Ömer Muştu ise Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenen Sami'nin günlerce üzüldüğünü ve ağladığını anlattı.

"Günlerce üzüldü, hüzünlendi, formasıyla yatıp kalkıyordu." diyen baba Muştu, şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntüsü Fenerbahçe'nin Olimpiakos maçına davet edilinceye kadar sürdü. Fenerbahçe Sami'yi maça davet etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, selam gönderiyoruz. Başkanımızla görüştük çok iyi bir insan, Sami ile konuştu onu çok sevdi, biz de kendisini çok sevdik. Bizlere çok yakınlık gösterdiler. Sami'ye Fenerbahçe forması ve ürünlerinden hediye ettiler. Oyunculardan Dzeko ve İrfan Can Kahveci ile görüştü. Sonra Fenerbahçe-Olympiakos maçını birlikte izledik. Maçtaki heyecanını ve duygularını anlatamam ancak yaşanır. Maçı izlemek güzel, Fenerbahçeli olmak daha da güzel. Sami'nin bayramı oldu."