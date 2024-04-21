Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı

Fenerbahçe\'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçında taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımının çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi. İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı ve futbolcu olmak istediğini belirtti. Baba Ömer Muştu ise oğlunun Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenince üzüldüğünü ve Fenerbahçe'nin davetiyle yaşanan bu deneyimin Sami için bir bayram olduğunu söyledi.

21.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçına taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımıyla çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi.

Fenerbahçeli yetkililer, Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında as oyuncuların oynamayacağını duyunca üzülen Sami Yusuf'u İstanbul'da oynanan Olympiakos maçına davet etti.

İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Sami Yusuf, AA muhabirine, Balıklıgöl'de gezerken kendisiyle röportaj yapıldığında Fenerbahçe'nin maça gelmeyeceği söylenince çok üzüldüğünü aktardı.

Fenerbahçeli yetkililerin maça davetinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sami Yusuf, "İstanbul'a gittim maçı izledim. Dzeko ve İrfan abi ile fotoğraf çekildim, formamı imzaladılar. Hepsi beni çok sevdi. Ali Koç amcam ile de görüştüm, buradan hepsine selam gönderiyorum. İlk defa bir Fenerbahçe maçını statta izledim. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Ben Fenerbahçeliyim ve futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Maçı izlemek güzel"

Baba Ömer Muştu ise Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenen Sami'nin günlerce üzüldüğünü ve ağladığını anlattı.

"Günlerce üzüldü, hüzünlendi, formasıyla yatıp kalkıyordu." diyen baba Muştu, şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntüsü Fenerbahçe'nin Olimpiakos maçına davet edilinceye kadar sürdü. Fenerbahçe Sami'yi maça davet etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, selam gönderiyoruz. Başkanımızla görüştük çok iyi bir insan, Sami ile konuştu onu çok sevdi, biz de kendisini çok sevdik. Bizlere çok yakınlık gösterdiler. Sami'ye Fenerbahçe forması ve ürünlerinden hediye ettiler. Oyunculardan Dzeko ve İrfan Can Kahveci ile görüştü. Sonra Fenerbahçe-Olympiakos maçını birlikte izledik. Maçtaki heyecanını ve duygularını anlatamam ancak yaşanır. Maçı izlemek güzel, Fenerbahçeli olmak daha da güzel. Sami'nin bayramı oldu."

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Sami Yusuf, Süper Kupa, Şanlıurfa, İstanbul, Kadıköy, Baba, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
11:09 Bandırma Hastanesi’nde Gizli Kamera Skandalı Bandırma Hastanesi'nde Gizli Kamera Skandalı
11:00 Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım
10:39 Kırgızistan’da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti
10:31 Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
10:14 Hamile köpeği vurup kaçtılar 1 yavrusunu yitirdi Hamile köpeği vurup kaçtılar! 1 yavrusunu yitirdi
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
10:10 Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
09:33 Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 12:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement