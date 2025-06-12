Fenerbahçe\'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray\'a imza attı

Voleybol kariyerinde iki dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevdiği isimlerden biri olarak efsaneler arasında gösterilen Naz Akyol, sürpriz bir transfere imza attı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Galatasaray, Eczacıbaşı Dynavit'in formasını giyen tecrübeli milli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Naz Aydemir Akyol! Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli pasör Naz Aydemir ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.' ifadeleri kullanıldı.

'UMUYORUM Kİ MADALYA VE KUPALARLA TAÇLANDIRACAĞIZ'

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan milli oyuncu, 'Öncelikle Başkanımız Dursun Özbek ve Mehmet Cibara'ya transferdeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Geçen seneki takımın başlattığı bir ivme var. Çok keyifli ve gurur veren bir voleybol oynuyorlardı. Bu sene umuyorum ki oynanan voleybolu madalyalarla, kupalarla taçlandıracağız. Tek hedefimiz bu.' sözlerini sarf etti.

KARİYERİNDE 27 KUPA VAR

Tecrübeli voleybolcu Naz, kariyerinde 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.