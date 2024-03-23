A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe formasını da giyen Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai, basın mensuplarına Türkçe açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Szalai, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Çok mutluyuz. Ama biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de vardı. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de çok iyi oyuncular ve çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum" dedi.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını takip ettiğini anlatan Szalai, "Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum. Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon" dedi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu, "Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" şeklinde konuştu.
Türkiye ve Macaristan'ın EURO 2024'teki hedeflerine dair de konuşan Szalai, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir. Bizim de zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız. İyi bir ekibimiz var. Genç bir takımımız var. Her geçen gün çalışıyoruz. Bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir performans sergiliyor. Şampiyonluk sezonunun ardından sıkıntılı günler geçiren takım, 1 yıllık Ertuğrul Doğan döneminde istikrarı yakalayamadı. Kadro ve saha sonuçlarında istikrar sağlayamayan Trabzonspor, sportif ve mali açıdan da zorluklarla karşı karşıya kaldı. Abdullah Avcı yönetiminde ise takımın hedefi lig 3.'lüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 11 sporcusuyla dereceye girdi. Küçükler, Minikler A ve Minikler B kategorilerinde başarılı sonuçlar elde eden sporcular, antrenörlerin disiplinli çalışmalarının meyvelerini topladı. Kulüp antrenörleri, Edirne'de iddialı sporcular yetiştirmek amacıyla uluslararası deneyim kazandırmak için çeşitli kamplar düzenlediklerini belirtti.
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmeyeceğini açıkladı.
Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşündüğünü belirtti. Rossi ayrıca, Montella'nın harika işler yaptığını ve Türk Milli Takımı oyuncularının daha istekli ve mutlu şekilde oynadığını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısında gösterilen performanstan memnun olduğunu söyledi. Montella, maçın sonucunu kötü bir pozisyondan kaybettiklerini belirtirken, Hakan Çalhanoğlu'nun olgun bir futbolcu olduğunu ve eleştirilere anlam veremeyeceğini ifade etti. Avusturya maçında kadroda değişiklikler yapacağını söyleyen Montella, her futbolcunun oynamayı hak ettiğini vurguladı.
Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Attila Szalai, Türkiye'yi mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi olduğunu söyledi. Szalai ayrıca Türk oyuncuların yeteneklerini ve Türk Milli Takımı'nın potansiyelini övdü.
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