Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Lincoln Henrique\'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
07.12.2025 17:58
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi.

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.

18 YAŞINA GİRER GİRMEZ NİKAH KIYDI

Ailesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen ülkemizden ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Ege Öztürk ile uzun süredir devam eden birlikteliğini imza ile taçlandırdı. Lincoln Henrique'nin üvey kızı, 18 yaşına 3 gün önce giren Ege Öztürk nikah masasına oturdu.

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç çift, nikah törenin ardından mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok futbolsever, ikiliyi yaptığı yorumlarla tebrik etti.

İşte paylaşılan o fotoğraflar:

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Lincoln Henrique, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Ege

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çil Murat Çil:
    altı ay sonra boşanırlar 50 12 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kiz 2003 dogumlu 23 yasina giriyor oglan 18 26 6 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    eee yani? 22 0
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    bu çocuk bu hanımı asla ve asla S..i.gemez 19 8 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    allah mutlu ettin ama çok küçükler 16 2 Yanıtla
  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    ağzının tarını biliyor kız doğru seçim yapmış afferim kıza 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
