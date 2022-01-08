Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe 'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Jailson, Palmeiras'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Çin ekibi Dalian Pro'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2022 Aralık'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

"TARAFTARI MUTLU EDECEĞİM"

Anlaşmanın ardından konuşan Jailson, "Palmeiras gibi kazanan bir kulübe transfer olma fırsatı bulduğum için çok mutluyum ve bu harika takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden çalışmaya başlamayı ve taraftarları mutlu etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerinde bulundu.

DERBİDE GOLÜ ATMIŞTI

2018 ile 2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jailson, Galatasaray deplasmanında attığı golle dikkat çekmişti. Jailson yine Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy hakimiyetini sonlandırdığı maçta Onyekuru'nun ardından yaptığı koşuyla akıllarda kalmıştı.

4.5 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2020'de 4.5 milyon euro'ya Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olan Jailson, Fenerbahçe formasıyla 63 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Brezilyalı futbolcunun ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bu transfer için bir girişimi olmadıklarını belirtmişti.