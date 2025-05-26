Fenerbahçe'nin Euroleague Zaferi Kırıkkale'de Coşkuyla Kutlandı

THY Euroleague'de Fransa temsilcisi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'ni zaferi, Kırıkkale'de coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Büyükşehir Parkı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, müsabakanın ardından büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan taraftarlar, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı, meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla maçı birlikte izleyen taraftarla da dikkat çekti.

Kutlamalar sırasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, gençlerin isteği üzerine dev ekran kurduklarını belirterek, "Türk takımlarımızın Avrupa'da başarı elde etmesi hepimizin göğsünü kabartıyor. Gençlerimizden dev ekran talebi geldi, biz de kurduk. Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu gururu hep birlikte yaşadık" dedi.

Beşiktaş taraftarı Yiğit Ayvalı da duygularını, "Beşiktaşlı olarak çok mutluyum. İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir heyecan. Şampiyon Fenerbahçe" sözleriyle dile getirdi. - KIRIKKALE